Константин Стырин назначен заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначен Константин Юрьевич Стырин.

На новой должности в АО «Россельхозбанк» Константин Юрьевич будет курировать вопросы стратегического планирования и управления финансами.

Константин Стырин работает в Россельхозбанке с 2010 года. За время своей трудовой деятельности в РСХБ он занимался вопросами планирования, бюджетирования, управления капиталом, управленческого учета и отчетности, прогнозирования, ценообразования, системы мотивации и оплаты труда.

Константин Стырин в 1995 году окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «мировая экономика». В банковской сфере работает с 1994 года.