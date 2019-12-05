В Связь-Банке стартовала акция по погашению просроченной задолженности без пени

2 декабря 2019 года в Связь-Банке стартует акция по погашению просроченной задолженности без взимания пени «В Новый год без долгов». Традиционное мероприятие направлено на поддержку клиентов, испытывающих временные трудности с выполнением кредитных обязательств.

В рамках акции, при условии полного погашения действующей просроченной задолженности по кредиту, накопленные пени взиматься не будут. «В Новый год без долгов» распространяется на все розничные кредитные продукты Банка, кроме кредитных карт и овердрафтов.

Акция продлится до 24 января 2020 года.