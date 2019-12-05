Солид Банк принял участие во встрече с резидентами ТОР и СПВ Хабаровского края

Резидентам территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток в Хабаровском крае рассказали о мерах финансовой поддержки при реализации инвестиционных проектов. В семинаре, организованном АО «УК ТОР «Хабаровск» (дочернее общество АО «Корпорация развития Дальнего Востока») 18 ноября, приняли участие представители АО «Солид Банк».

По данным АО «КРДВ», на ТОР «Хабаровск», ТОР «Комсомольск» и ТОР «Николаевск», а также в свободном порту в Ванинском и Советско-Гаванском муниципальных районах Хабаровского края реализуется 87 проектов. Общий объем инвестиционного портфеля – 146,3 млрд рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать почти 10 тысяч рабочих мест. Свыше 57 млрд рублей резиденты уже инвестировали и создали 3 405 рабочих мест.

Рабочая встреча была проведена с целью «сверки часов» – определения этапов реализации проектов, а также для обсуждения рабочих моментов и консультационной помощи резидентам. Солид Банк, являясь партнером КРДВ, предлагает резидентам преференциальных режимов финансирование по программе Минэкономразвития России, которая предполагает льготное кредитование МСП по ставке 8,5%. В рамках подписанного соглашения между КРДВ и банком предусмотрена упрощенная схема взаимодействия и ускоренное рассмотрение заявок на финансирование.

«Мы благодарны Корпорации развития Дальнего Востока за возможность выстроить прямой диалог с предпринимателями, представляющими реальный сектор экономики, находящимися в авангарде развития региона. Именно на них рассчитана программа Минэкономразвития, и для них крайне важно оперативное получение информации из «первых рук», т.к. от этого зависит стратегия реализации масштабных проектов», – комментирует Председатель Правления АО «Солид Банк» Геннадий Фофанов.