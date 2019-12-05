ВТБ обеспечил бесперебойные расчеты на время реорганизации Почты России

Банк ВТБ обеспечил непрерывное расчетно-кассовое обслуживание отделений АО «Почта России» во время реорганизации компании. Со стороны банка проект был реализован в минимально короткие сроки. ВТБ обеспечил обслуживание более 500 счетов компании во всех часовых поясах, а также бесперебойное проведение более 50 тысяч платежей ежедневно.

В процессе реорганизации (преобразования) в акционерное общество, в рамках которого изменились реквизиты и наименования структурных подразделений общества, банком были приняты необходимые меры, которые позволили обеспечить своевременное, непрерывное выполнение Почтой России своих обязательств, в том числе и социальных — по выплате пенсий и пособий, осуществлению почтовых переводов денежных средств граждан и другим услугам. В целях максимально оперативного внесения всех необходимых изменений банком была создана многофункциональная команда, которая осуществляла всестороннее, комплексное сопровождение проекта.

«Перед ВТБ стояла важная задача — обеспечить бесперебойную расчетную деятельность всех структурных подразделений компании во всех субъектах РФ и параллельно внести все необходимые изменения в реквизиты этих подразделений. Благодаря хорошо организованной работе всех вовлеченных подразделений банка и высокому профессионализму команды нам удалось успешно реализовать проект в сжатые сроки и обеспечить всестороннюю поддержку АО «Почта России», — прокомментировала заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Елена Зулина.

«Почта России благодарит команду ВТБ за четкую и оперативную организацию процесса переоформления банковских счетов АО „Почта России“ и его филиалов с сохранением непрерывности рассчетно-кассового обслуживания. Это позволило обеспечить бесшовность процесса реорганизации компании», — отметила первый заместитель генерального директора, исполнительный директор АО «Почта России» Юлия Лещевская.

АО «Почта России» — федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Предприятие включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов в стране — около 350 тысяч почтовых работников.

В результате реорганизации в октябре 2019 года изменились наименование компании с ФГУП «Почта России» на АО «Почта России», а также ИНН, КПП и другие регистрационные данные.