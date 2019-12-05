ВТБ предоставляет акционерам скидку 30% при страховании автомобиля или имущества

Партнёр группы ВТБ — Страховая группа «СОГАЗ» — в честь празднования дня банкира предоставляет возможность экономить до 30%:
- при страховании автомобиля (АвтоКАСКО);
- при страховании имущества (дома, квартиры).
Праздничная акция действует в период до 09.12.2019 г.
Для обращений акционеров ВТБ по вопросам льготного страхования работает выделенная линия:
тел.: +7 (495) 234-44-24 доб.3113, электронная почта — WSM@sogaz.ru.
Ознакомиться с полным перечнем привилегий для акционеров ВТБ по банковским и страховым продуктам Вы можете по ссылке.