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ВТБ предоставляет акционерам скидку 30% при страховании автомобиля или имущества

5 декабря 2019

Партнёр группы ВТБ — Страховая группа «СОГАЗ» — в честь празднования дня банкира предоставляет возможность экономить до 30%:

  • при страховании автомобиля (АвтоКАСКО);
  • при страховании имущества (дома, квартиры).

Праздничная акция действует в период до 09.12.2019 г.

Для обращений акционеров ВТБ по вопросам льготного страхования работает выделенная линия:

тел.: +7 (495) 234-44-24 доб.3113, электронная почта — WSM@sogaz.ru.

Ознакомиться с полным перечнем привилегий для акционеров ВТБ по банковским и страховым продуктам Вы можете по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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