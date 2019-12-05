Сбербанк Онлайн вошел в тройку самых популярных приложений России

Сбербанк Онлайн впервые вошел в топ-3 самых скачиваемых бесплатных iPhone-приложений года. Приложение банка уступило лишь двум социальным сервисам — WhatsApp и Instagram.

Компания Apple составила ежегодный рейтинг самых популярных приложений App Store среди российских пользователей. Ранее Сбербанк Онлайн три года подряд занимал четвертую позицию в этом списке, а до этого — шестое место.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Традиционно лидерами рейтинга App Store были приложения для общения. В этом году Сбербанк Онлайн занял третье место, и это показывает, что цифровой банк становится для жителей страны незаменимым помощником. Мы рады быть частью этих изменений».

Активная аудитория приложения за год выросла на 30% и составляет 53 млн человек. Пользователей Android большинство, при этом владельцы iPhone более активны — они заходят в Сбербанк Онлайн на 20% чаще.