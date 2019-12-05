Новости

Сбербанк Онлайн вошел в тройку самых популярных приложений России

5 декабря 2019

Сбербанк Онлайн впервые вошел в топ-3 самых скачиваемых бесплатных iPhone-приложений года. Приложение банка уступило лишь двум социальным сервисам — WhatsApp и Instagram.

Компания Apple составила ежегодный рейтинг самых популярных приложений App Store среди российских пользователей. Ранее Сбербанк Онлайн три года подряд занимал четвертую позицию в этом списке, а до этого — шестое место.

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Традиционно лидерами рейтинга App Store были приложения для общения. В этом году Сбербанк Онлайн занял третье место, и это показывает, что цифровой банк становится для жителей страны незаменимым помощником. Мы рады быть частью этих изменений».

Активная аудитория приложения за год выросла на 30% и составляет 53 млн человек. Пользователей Android большинство, при этом владельцы iPhone более активны — они заходят в Сбербанк Онлайн на 20% чаще.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании