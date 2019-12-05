Сбербанк первым внедрил разработанный Skillaz умный планировщик задач

Сбербанк первым внедрил в работу рекрутеров умный планировщик задач. Эта система, разработанная Skillaz при участии специалистов Сбербанка, уже используется для повышения эффективности подбора в нескольких территориальных банках, а до конца года планируется масштабировать ее на большую часть страны.

Skillaz роботизирует рутинные операции массового подбора в Сбербанке с 2017 года. Одним из «узких» мест полноценной автоматизации долгое время оставалось планирование задач, которое зависело от человеческого фактора. Именно эту задачу решает умный планировщик, собственная разработка компании Skillaz, оптимизирующая работу отдела подбора.

Для пользователей системы планировщик органично встроен в привычный интерфейс Skillaz. Он автоматически ранжирует задачи по важности и в течение дня дает рекрутерам задания: например, напоминает кандидату заполнить анкету или загрузить недостающие документы. После отметки об успешном выполнении рекрутер получит новое задание, наиболее приоритетное в данный момент.

Изнутри планировщик задач Skillaz представляет собой общую очередь задач с различными приоритетами. Алгоритм системы анализирует всех кандидатов в воронке работодателя и подбирает для рекрутеров наиболее важные задания. Кроме того, в планировщик встроена логика бизнес-приоритета, позволяющая быстрее выполнять самые актуальные заявки на подбор.

Ксения Мартынова, управляющий директор управления привлечения и отбора талантов Сбербанка:

«Мы рады, что наше сотрудничество со Skillaz продолжает развиваться. Умный планировщик помогает расставлять приоритеты и помогает рекрутерам не упускать из виду мелкие задачи. Благодаря этому они уделяют больше времени непосредственно работе с кандидатами, а не организационным вопросам».

Ярослав Третьяков, операционный директор Skillaz:

«Ключевые задачи планировщика — повышение производительности труда и стандартизация процесса. В результате у использующих планировщик компаний люди будут устраиваться на работу быстрее и реже отказываться от job-офферов в пользу конкурентов. Для работодателя стоимость найма в расчете на одного сотрудника снижается, а эффективность бюджета на подбор пропорционально вырастает. Планировщик разрабатывался при активном участии команды Сбербанка, и мы очень ценим их вовлеченность в наше технологическое развитие».

С ноября 2019 года умный планировщик задач доступен для всех клиентов Skillaz.