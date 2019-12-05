Ипотечные клиенты Сбербанка при страховании недвижимости смогут получить максимальную защиту жилья

Теперь при оформлении ипотеки на DomClick.ru в стандартный страховой полис недвижимости можно добавить защиту от самых распространенных рисков, в том числе залива, пожара, взрыва. Также будет застрахована гражданская ответственность перед соседями.

Таким образом ипотечные клиенты при оформлении или продлении основного полиса от СК «Сбербанк страхование» получают сразу три вида страхования.

Страховые тарифы при покупке полисов онлайн на DomClick.ru ниже, чем при оформлении в офисах Сбербанка и страховой компании, поэтому такой способ заключения договоров страхования более выгоден для клиентов.

Например, к стоимости основного полиса залогового страхования недвижимости нужно будет доплатить всего 1440 рублей. При этом размер страховой суммы составит 800 000 рублей и будет делиться 50% на 50% — 400 000 рублей на отделку и инженерное оборудование и 400 000 рублей на гражданскую ответственность.

Оформить комплексную защиту жилья можно при покупке и продлении полиса страхования ипотечной недвижимости на DomClick.ru

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

«Комплексное страхование жилья позволит нашим ипотечным клиентам защитить себя от непредвиденных ситуаций и финансовых расходов, а также застраховать свою ответственность перед соседями».