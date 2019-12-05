Фонд развития промышленности РФ поддержал инвестиционную программу буровой компании ИНК

Фонд развития промышленности (ФРП) РФ одобрил выделение льготных займов дочернему предприятию Иркутской нефтяной компании (ООО «ИНК») - компании ООО "ИНК-Сервис" - на приобретение трех современных буровых установок российского производства. Заемные средства на общую сумму 1,11 млрд рублей будут предоставлены в рамках программы ФРП «Лизинг».

«Это наш первый опыт сотрудничества с ФРП. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество по другим перспективным проектам», - отметил заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ИНК» Яков Гинзбург.

С помощью буровых установок стационарно-эшелонного типа производства ООО «Бентек» компания намерена осуществлять поисковое и эксплуатационное бурение скважин глубиной до пяти тысяч метров в Усть-Кутском и Катангском районах Иркутской области. Поставка первой буровой установки ожидается в IV квартале 2020 года, монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию – в 2021 году.

По словам директора ООО «ИНК-Сервис» Михаила Юшкова, «в рамках технического перевооружения предприятия участие ФРП в финансировании сделок по приобретению буровых установок положительно влияет на технико-экономические показатели проектов, повышает эффективность бурения на территории Иркутской области».

"ИНК-Сервис" - 100% дочернее предприятие Иркутской нефтяной компании, обеспечивает выполнение около 3/4 от общего объема буровых работ холдинга. В "ИНК-Сервис" на установках российского и зарубежного производства работают 24 буровые бригады.