ИНК отметили за участие в ликвидации последствий наводнения в Тулуне

Иркутскую нефтяную компанию поблагодарили за активную помощь территориям, пострадавшим от наводнения прошедшим летом. Награждение состоялось 3 декабря в главном управлении МЧС России по Иркутской области накануне Дня волонтера.

Благодарственное письмо представителям волонтерской группы вручил первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев.

«Искренне благодарю всех, кто принимает участие в волонтерских акциях и своим примером зажигает окружающих. Вы берете ответственность не только за себя, но и за других людей. Иркутская область, на мой взгляд, обладает особой жилкой в этом отношении. – отметил замгубернатора на церемонии. - Год волонтеров давно позади, но армия добровольцев есть и будет».

В июле 15 волонтеров ИНК приняли участие в ликвидации последствий наводнения в Тулуне в составе сборного добровольческого отряда. В течение трех дней группа работала по заявкам МЧС: на разборе завалов и санитарной обработке помещений.

Напомним также, что 450 сотрудников компании перечислили более 1,5 млн рублей на помощь пострадавшим территориям: на средства были приобретены 182 комплекта зимней детской одежды. Компания оперативно доставила в Тулун 75 тонн дизельного топлива. Кроме того, на средства ИНК Российским детским фондом были закуплены пять тысяч школьных блузок и сорочек, около четырех тысяч пар качественной сезонной детской обуви и канцелярские принадлежности для детей, пострадавших от наводнения в Тулунском, Нижнеудинском и Чунском районах. Также за счет благотворительных средств ИНК были приобретены одежда и обувь для трех групп детей, которых из зон затопления отправляли в оздоровительные лагеря.