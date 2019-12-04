ИНК активно поддерживает молодых лидеров Севера

В Санкт-Петербурге открылась Всероссийская школа молодого лидера коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России «Мастерская будущего 2019». Мероприятие организовано Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Комитетом Санкт-Петербурга по делам Арктики, генеральным спонсором выступила Иркутская нефтяная компания.

В этом году школа посвящена Международному году языков коренных народов Мира. В школе лидера участвуют 50 представителей разных национальностей из 28-ми регионов России, а также общественные и политические деятели, молодежные активисты, профессиональные тренеры и преподаватели. Участники школы - представители творческой молодёжи, учителя родного языка и культурологи, молодые учёные и исследователи, мастера коренных промыслов и участники национальных ансамблей, молодые литераторы и художники - все те, кто сохраняет и популяризирует традиционную культуру, родной язык своего народа в современном мире.

Помимо лекций и тренингов по коммуникабельности, ораторскому мастерству и умению эффективно работать в команде, делегаты посетят комитет по делам Арктики правительства Санкт-Петербурга, примут участие в рабочей сессии «Сохраняя развиваемся: коренные народы Арктики» на полях IX Международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

ИНК работает в Республике Саха (Якутия), Красноярском крае и на севере Иркутской области, где традиционно проживают коренные народы. За десять лет сотрудничества партнерские отношения установлены с тремя региональными ассоциациями КМНС и двенадцатью родовыми общинами. По мнению руководства компании, именно молодым лидерам в ближайшие годы предстоит сохранять культурные традиции коренных народов, выстраивать диалог с представителями бизнеса и власти. Для компании важно, что в мероприятии в Санкт-Петербурге принимают участие представители всех трех субъектов России, где находятся лицензионные участки и производственные мощности ИНК – возможно, завтра эти ребята возглавят ассоциации и общественные организации КМНС.