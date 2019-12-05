Иркутский праздник чтения «День Ч» занял первое место на Международном педагогическом форуме

Праздник чтения «День Ч», генеральным партнером которого выступила «Иркутская нефтяная компания», победил в конкурсной программе VI Международного педагогического форума в Сочи. Сообщает ИНК на своей странице в Facebok.

Проект иркутян занял первое место в номинации "Литературное чтение как способ развития речевой культуры: проекты и исследования". Изначально в этой номинации были представлены почти 80 проектов со всей России, 11 из них прошли в очный тур.

Проект представляла соорганизатор фестиваля Анна Масленникова. По итогам голосования участников форума, состоявшегося после открытой защиты, «День Ч» вышел в финал вместе с еще одним проектом, по решению президиума конкурса победа досталась иркутянам.

Педагогический форум, объединивший в этом году 400 специалистов по русистике из 52 стран, проходит при поддержке Министерства просвещения РФ.

