“Масштабы страхового мошенничества колоссальны”. Вице-президент ВСС о причинах, толкающих обычных россиян на преступления

70% случаев страхового мошенничества в России приходится не на организованные банды, а на бытовые преступления, совершаемые обычными людьми, которые не считают зазорным обмануть страховщика и завысить ущерб в среднем на 30–50 тыс. руб. Почему это стало нормой, и почему это происходит, выясняли на конференции по противодействию страховому мошенничеству "Барьер-2019".

Страховые махинации – не преступление?

Страховое мошенничество в России сегодня стало самым массовым видом правонарушений, которые не воспринимается обществом как преступление, отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

– Это серьезная проблема. Она связана с тем, что самый распространенный вид обязательного страхования – ОСАГО, воспринимается гражданами негативно. Всеобщая тенденция правого нигилизма, нежелания и неумения поступать по закону приводит к тому, что фальсификация документов по дорожно-транспортным происшествиям, получение поддельных медицинских справок считается нормальным явлением.

Корень проблем кроется в том, как россияне относятся к институту страхования в целом. По данным исследования НАФИ, в 2017 году уровень доверия к страховым компаниям составлял 35%, в 2019 году снизился до 25%. Это очень низкая цифра, считает Сергей Ефремов, и она лишний раз демонстрирует, что граждане не доверяют страховщикам и воспринимают страхование как направление, где можно “заработать” и поправить свое материальное положение.

Семейный мужчина 30-45 лет

Исследование, проведенное Университетом прокуратуры РФ, показало, что к махинациям при получении страховых выплат склонны по большей части обычные люди – это мужчины среднего возраста, имеющие высшее или среднее специальное образование, которые завышают убытки, желая получить повышенное вознаграждение.

– Согласно полученным данным, 80% подобных нарушителей – это мужчины, 30-45 лет, зачастую имеющие семью, не судимые ранее и не совершавшие преступления, – рассказывает Сергей Ефремов. – Это не портрет группового преступника, но портрет правонарушителя, который занимается бытовыми злоупотреблениями, а точнее приписками для увеличения размера страхового возмещения.

Предпосылками для подобного поведения вице-президент ВСС считает низкий уровень правосознания, культуры и доходов страхователей.

Мы не одиноки

Несмотря на высокий уровень страхового мошенничества, его нельзя считать чисто российской проблемой, оно развито во всем мире.

– Мы не одиноки в борьбе со страховым мошенничеством, – рассказывает Сергей. – Если посмотреть, как развивается ситуация в мире, то в Италии, например, 20% мошенничества связано с добровольным автострахованием, в США основная доля мошенничества сосредоточена в страховании жизни и здоровья, во Франции 12% – это автострахование, в Германии 15% – гражданская ответственность третьих лиц.

При этом в России всего 30% преступлений приходится на групповое мошенничество. В большинстве же случаев страховщики сталкиваются с бытовым мошенничеством. До 70% приходится на индивидуальное мошенничество, когда граждане извлекают выгоду из реального страхового случая, например, всего лишь искажая информацию и завышая реальный ущерб. Это относительно небольшие деньги, завышение составляет 30-40-50 тысяч рублей. Но учитывая емкость рынка и масштабы страны, это приводит к колоссальным убыткам страховщиков, исчисляемых десятками миллиардов рублей.

Ущерба мало не бывает

Убытки российских страховщиков по итогам 9 месяцев 2019 года составили порядка 6 млрд рублей.

– Но это цифра не точная, учитывая, что в России выявляют только 5-10% преступлений, а 90-95% остаются не раскрытыми, – поясняет эксперт ВСС. – К сожалению, точной статистики нет. ВСС с прошлого года начал собирать информацию, связанную с денежным выражением убытков по мошенничеству, но пока эти цифры нельзя назвать репрезентативными.

Основные причины мошенничества, по мнению президента ВСС, кроются в широком уровне распространения коррупции, низком уровне правовой культуры и низком уровне доходов населения и социального обеспечения.

Новые вызовы

Статистика 2019 года показывает, что ОСАГО уже не является драйвером роста в страховом мошенничестве и пальму первенства отбирает страхование жизни.

– Это ставит нас перед новыми вызовами. По привычке мы больше внимания уделяем автострахованию, а между тем, расследование преступлений в страховании жизни сложнее, чем в автостраховании, где мы уже знали все узкие места и понимали, как искать мошенников, – отметил вице-президент ВСС.