Специализация, размер выручки и риски предпринимателей Приангарья

По данным исследования, проведенного в сентябре 2019 года, число индивидуальных предпринимателей оценивается в 17 тыс. человек. Сообщает Иркутскстат.

Подавляющее большинство из них (95,5%) по масштабам своей деятельности относятся к субъектам малого предпринимательства, в основном – микропредприятия.

Предприятия имеют разную специализацию, но чаще всего занимаются розничной торговлей:

В неспециализированных магазинах (29,6% предпринимателей) или прочими товарами в специализированных магазинах (30,7%).

Большинство индивидуальных предпринимателей не могут обойтись собственными силами и привлекают наемных работников. Наиболее часто привлекается от 2 до 5 человек, каждый третий ограничивается помощью одного работника. Но порою «штат» состоит из 6-10 или 11-15 человек. И только 1% торговых предпринимателей имеют более 15 работников.

Общая численность осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность, включая наемных работников, составила 61,3 тыс. человек. Наряду с наемным персоналом трудятся и члены семьи предпринимателя, они составляют около 1/8 от всех работников данного сектора.

В товарной структуре предпринимателей 60% составляют продукты, напитки, табачные изделия.

Каждый второй предприниматель за год продает товаров на сумму до 200 тыс. рублей.

Но не редкость и более солидные суммы, до миллиона. И это – тоже не предел, в каждом седьмом случае выручка от 1 до 15 млн. рублей, а самые предприимчивые (0,1%) имеют свыше 15 млн. рублей. Максимальный результат, как правило, гарантирует продажа моторного топлива.

Традиционно рабочее место в магазине дает более солидную выручку, чем при торговле на рынках (591тыс. руб. в месяц против 44 тыс. руб.). А средняя выручка торгового предпринимателя в сентябре 2019 года составила 441 тыс. рублей. Нередко предприниматели расширяют свой «кругозор», попутно занимаясь чем-то иным, в результате выручка возрастает на 27%, до 560 тыс. рублей.

Деятельность предпринимателей сопряжена с нестабильностью.

Поквартальное распределение выручки не всегда равномерно, максимум может приходиться на разные периоды.

Тем не менее, систематическое наблюдение за работой индивидуальных предпринимателей свидетельствует об их существенной роли в удовлетворении покупательского спроса жителей Приангарья за счет создания конкуренции другим субъектам торговли.