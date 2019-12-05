Региональный чемпионат ЮниорПрофи пройдет в Иркутской области

IV Областной чемпионат компетенций «ЮниорПрофи» состоится в Иркутской области с 10 по 12 декабря. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Ученики школ Иркутской области в возрасте от 10 до 17 лет будут соревноваться по семи компетенциям: «Прототипирование», «Мобильная робототехника», «Электроника», «Инженерный дизайн», «Агрономия», «Сити-фермерство», «Интернет вещей», «Мультимедиакоммуникации: сопровождение работы инженерных команд и проектов».

Участниками чемпионата станут 108 обучающихся и 75 экспертов

Организаторы мероприятия намерены создать для школьников новые возможности освоения и применения профессиональных компетенций.

Чемпионат проведут на площадках двух учреждений среднего профессионального образования. В Иркутском авиационном техникуме и Иркутском аграрном техникуме.

Деловая программа чемпионата предусматривает проведение в Авиационном техникуме панельной дискуссии по теме «Взаимодействие образовательных организаций разных уровней как эффективный механизм формирования и развития системы работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми и молодежью».

Чемпионат соберёт на своих площадках более пятисот гостей. Это представители профессионального сообщества, ученики, студенты, родители.