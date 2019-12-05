20 муниципалитетов Приангарья перейдут на начисления платы за ТКО, исходя из количества прописанных человек

Двадцать муниципалитетов Иркутской области перейдут на способ начисления платы за ТКО, исходя из количества прописанных человек. Об этом стало известно во время заседания рабочей группы по урегулированию вопросов при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области.

- С 1 июля 2019 года три города Иркутской области - Саянск, Братск, Тайшет - перешли на способ начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, исходя из количества проживающих на жилплощади человек. Проведенный администрацией города Братска анализ изменения платы граждан, проживающих в МКД, показал, что после изменения способа начисления платы за обращение с ТКО только у 32% граждан плата снизилась, а у 68% уровень платы за услугу поднялся, - доложил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров.

По данным ООО «Региональный северный оператор», размер начислений платы за услугу по обращению с ТКО на территории Тайшета после перехода на способ начисления «с человека» увеличился для населения на 8 %.

- С 1 января 2019 года Иркутская область, как и вся Россия, вступила в новую непростую реформу. Однозначных решений, «золотой середины» пока нет ни у одного субъекта Российской Федерации. Задача сейчас – прийти к оптимальному для всех участников реформы варианту. Но прошу не забывать, что основная концепция «мусорной реформы» - сделать так, чтобы отходы утилизировались цивилизованно, а в перспективе перейти на раздельный сбор мусора и его переработку, - подчеркнул Теймур Магомедов.