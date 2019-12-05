Вокзал в Улан-Удэ сдадут в эксплуатацию в начале 2020 года

Вокзал на станции Улан-Удэ будет сдан в эксплуатацию после реконструкции в первом квартале 2020 года, сообщил сегодня генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров на встрече с председателем правительства Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.

– Этот проект – хороший пример совместной работы с регионом. Уже сегодня вокзал выглядит очень впечатляюще, современно и с местным колоритом. Приступая к стройке, мы руководствовались принципом – сохранить всё хорошее старое и привнести всё самое лучшее новое, – сказал Олег Белозёров.

В настоящее время на вокзале ведутся завершающие работы. В ходе реализации проекта была произведена перепланировка здания вокзала, реконструкция фасадов и ремонт внутренних помещений. Установлены навесы над платформами, упорядочена парковка на привокзальной площади. Сквозным проходом объединены два отдельно стоящих здания вокзала, где расположены камеры хранения и медпункт.

Особое внимание при реконструкции было уделено созданию безбарьерной среды, для чего на вокзале для маломобильных граждан установлены специальные пандусы, лифты.

Изменилась и технология обслуживания пассажиров. Продажа билетов теперь сосредоточена в одной части здания вокзала. В ближайшее время появится электронная очередь. На втором этаже полностью обновлены комнаты длительного отдыха, открыт бизнес-зал и детская игровая зона.

В настоящее время вокзал отправляет в дальнем сообщении более полумиллиона пассажиров в год, в пригородном сообщении – около 80 тыс. пассажиров. Общая стоимость всех работ по реконструкции вокзала составила 880 млн рублей.