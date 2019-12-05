Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО на 30%

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Об этом сообщает АВТОСТАТ со с ссылкой на Известия.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о «либерализации» ОСАГО. Он предусматривает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД):

превышение скорости более чем на 60 км/ч,

езда за рулем в состоянии опьянения,

пересечение двойной сплошной,

проезд на красный свет.

При этом коэффициенты сохранятся за регионом регистрации водителя. Как заявили в пресс-службе РСА, сейчас обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз.