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Россиян предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО на 30%

5 декабря 2019

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30% в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Об этом сообщает АВТОСТАТ со с ссылкой на Известия.

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект о «либерализации» ОСАГО. Он предусматривает введение повышающих коэффициентов за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД):

  • превышение скорости более чем на 60 км/ч,
  • езда за рулем в состоянии опьянения,
  • пересечение двойной сплошной,
  • проезд на красный свет.

При этом коэффициенты сохранятся за регионом регистрации водителя. Как заявили в пресс-службе РСА, сейчас обсуждается вопрос отмены коэффициента мощности двигателя, при этом тарифный коридор будет расширен на 30% вверх и вниз.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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