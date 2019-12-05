Ромир: Любители Макдоналдса чаще всего читают Lenta.ru, а дачники предпочитают Яндекс новости

Среди покупателей категории Сок детский наибольшей популярностью пользуются приложения связанные с покупками продуктов – Едадил, Мой Перекресток. Интересуют их и товары из интернет-магазинов: на OZON, Юла, Wildberries. Также заметен их больший интерес к спорту. Сообщается в кросс-платформенном исследование Ромир.

Свои спортивные достижения покупатели этой категории фиксируют в Google Fit и Mi Fit. Эта же целевая аудитория чаще других людей проводит время в приложении You Tube Детям, так как именно для своих детей они и покупают детские соки. С точки зрения 10 самых используемых приложений из топа, данная целевая аудитория не отличается от базовой аудитории.

Уже замечено: владельцы приусадебных участков меньше пользуются сайтами ВК, почтой и AVITO на десктопе. Но, чаще, по сравнению со всеми людьми, читают новости в Яндексе, там же отвечают на письма, а также смотрят расписания пригородных поездок. Однако, реже пользуются поиском Яндекса на своих настольных компьютерах по сравнению с базовой аудиторией.

Покупатели категории Макдоналдс по сравнению со всеми людьми предпочитают заходить на сайты именно в мобильном интернете. Например, они активно читают новости на сервисах Mail и Яндекс, а также проводят время на Lenta.ru и Дни.ру.

Заметный интерес покупатели категории проявляют к сайтам связанным со здоровьем (Mail Здоровье, prodoktorov.ru и apteka.ru). Также они являются активными пользователями мобильных версий поисковых сайтов Яндекса и Google и социальной сети ВКонтакте