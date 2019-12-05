С 2020 года в нескольких деревнях Иркутской области стартует проект по благоустройству общественных пространств

В следующем году в нескольких сельских территориях начнется реализация пилотного проекта по благоустройству общественных пространств. Об этом сегодня заявил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках работы образовательного Форума «Земля Иркутская».

Глава региона подчеркнул, что в Иркутской области 1308 населенных пунктов, в которых меньше тысячи жителей – 85,5% от общего числа поселений. Там проживает более 270 тыс. человек, которые лишены права участвовать в программе благоустройства общественных территорий.

Разработчиком программы будет министерство сельского хозяйства Иркутской области. Предполагается сделать несколько типовых проектов благоустройства общественных территорий для небольших деревень и поселков в зависимости от численности населения: до 100 жителей, от 100 до 300 человек, от 300 до 500 граждан.