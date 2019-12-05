В Иркутской области появятся Кибердружинники

Заседание рабочей группы по противодействию идеологии терроризма в РФ прошло в Правительстве Иркутской области под председательством первого заместителя Губернатора региона Владимира Дорофеева. Сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Национальный антитеррористический комитет рекомендует активно развивать кибердружины - так называемые объединения борцов за чистоту интернет-пространства в регионах России. Деятельность таких дружин необходимо организовать и на территории Иркутской области, - отметил Владимир Дорофеев.



Кибердружины создаются для привлечения дополнительных сил и средств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с помощью Интернета.

Они действуют уже более чем в 30 регионах страны на добровольной основе и выявляют негативный контент в интернет-пространстве. В целом по России благодаря кибердружинниками заблокировано более 5000 опасных сайтов.

При выявлении негативного контента кибердружинники передают информацию правоохранительным органам для проведения соответствующей экспертизы и передачи материалов в Роскомнадзор для блокирования или удаления данных ресурсов.



- На территории нашего региона такие дружины будут созданы на базе вузов. К работе будут подключены министерство по молодежной политике Иркутской области, пресс-службы, - рассказал советник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе Дмитрий Балдуев.