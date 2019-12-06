Владимир Цыбенко, Финам: «2020 год обещает стать еще более привлекательным с точки зрения дивидендной доходности»

Компания «Финам» провела в Иркутске семинары для начинающих и опытных инвесторов. Ключевыми темами мероприятий стали вызовы 2020 года и решения, которые позволят на них заработать, а также подведение итогов 2019 года.

Фото А.Федоров

Владимир Цыбенко, руководитель отдела продаж Управления торговых операций АО «ФИНАМ» (г.Москва):

«2019 год был рекордным по дивидендам, и 2020 год обещает стать еще более привлекательным с точки зрения дивидендной доходности. Геополитическая же напряженность между, например США и Китаем, может дать нам возможность купить подешевевшие бумаги, когда инвесторы будут уходить из более традиционных отраслей в более инновационные. И этот уход может дать стимул инновационным отраслям, таким как кибербезопасность или "зеленая" энергетика. То есть, мы видим достаточно большое количество инвестиционных идей на фоне такого нестабильного состояния, которые могут принести существенный доход».

Фото А.Федоров

В состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ» входят АО «ФИНАМ» (российский брокер), банк «ФИНАМ», управляющая компания «Финам Менеджмент», инвестиционный фонд FINAM GLOBAL и учебный центр «ФИНАМ».

АО "ФИНАМ" на регулярной основе проводит образовательные мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Сотрудниками компании разработаны форматы обучения для представителей всех возрастных категорий, включая школьников. Финансовые эксперты рассказывают слушателям об актуальных способах сохранения и приумножения капитала, снижения рисков на фоне негативной экономической конъюнктуры.



Владимир Цыбенко, руководитель отдела продаж Управления торговых операций АО «ФИНАМ». Занимается глобальным финансовым планированием и подбором инвестиционных продуктов для ключевых клиентов компании «ФИНАМ» с 2006 г. Имеет квалификационные сертификаты ФСФР серий 1.0 и 5.0.