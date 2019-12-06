«День Ч» признали лучшим проектом на Международном педагогическом форуме

Праздник чтения «День Ч», генеральный партнером которого выступила «Иркутская нефтяная компания», победил в конкурсной программе VI Международного педагогического форума в Сочи. Проект иркутян занял первое место в номинации "Литературное чтение как способ развития речевой культуры: проекты и исследования".

Изначально в этой номинации были представлены почти 80 проектов со всей России, 11 из них прошли в очный тур. Проект представляла соорганизатор фестиваля Анна Масленникова. По итогам голосования участников форума, состоявшегося после открытой защиты, «День Ч» вышел в финал вместе с еще одним проектом, по решению президиума конкурса победа досталась иркутянам.

В этом году праздники чтения для детей и взрослых «День Ч», организованные Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», прошли при поддержке Иркутской нефтяной компании в Усть-Куте (10 октября) и в Иркутске (3 марта и 12-13 октября). Мероприятия «Дня Ч» в обоих городах посетили более одной тысячи человек.

«День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018».

В 2020 году запланировано проведение больших фестивалей в Усть-Куте и Иркутске при поддержке ИНК.

Педагогический форум объединил в этом году 400 российских и зарубежных специалистов по русистике из 52 стран. Его цель - выработка консолидированных решений педагогического сообщества школ и вузов, а также представителей органов управления образованием, профессиональных и общественных объединений по ключевым вопросам преподавания, исследования и популяризации русского языка, литературы и культуры в России и за рубежом. Учредителями и организаторами форума выступают Российская академия образования, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, фонд «Русский мир», Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Форум проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.