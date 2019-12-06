Байкалинвестбанк отмечает 29 лет со дня образования

Байкалинвестбанк отмечает 29 лет со дня образования.

БайкалИнвестБанк основан в 1990 году.

АО "БайкалИнвестБанк" – это универсальный банк, осуществляющий свою деятельность преимущественно в Москве и Иркутской области, при этом банк занимает лидирующие позиции среди кредитных организаций в Иркутском регионе.

Банк проводит все основные виды банковских операций, предоставляя широкий спектр финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов.

БайкалИнвестБанк занимает 8 место в рейтинге российских банков, осуществляющих закупку золота в 2017 году (по данным РИА Новости/Прайм со ссылкой на источник Минфина РФ). Подробнее

На сегодняшний день у АО «БайкалИнвестБанка» установлены корреспондентские отношения со следующими банками: НКО АО НРД, ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», ПАО «Байкальский Банк Сбербанка России», АО «Нефтепромбанк», НКО «ОРС» (АО), ПАО РОСБАНК, РНКО Платежный Центр (ООО), КИВИ Банк (АО), Банк торговли и развития Монголии.

БайкалИнвестБанк является ассоциированным членом международной платежной системы Visa International. Была произведена эмиссия пластиковых карт Банка. Это позволило клиентам Банка в полной мере использовать возможности международной платежной системы Visa.

Минфин России включил БайкалИнвестБанк в «Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения» от 01.10. 2015 г. Подробнее

Является действительным членом Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (Свидетельство № 555. Год вступления: 2017 г.)

БайкалИнвестБанк является участником системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство № 761 от 14.03.2005 г.)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило БайкалИнвестБанку кредитный рейтинг «B-(RU)», прогноз — «стабильный». Подробнее.