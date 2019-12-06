Сбербанк сообщает о кадровых изменениях в руководстве дочернего банка в Казахстане

Совет директоров АО «Сбербанк», дочернего банка Сбербанка в Казахстане, на очном заседании назначил Председателем Правления банка Ельдара Тенизбаева. В настоящее время Ельдар Тенизбаев занимает должность первого заместителя Председателя Правления и приступит к новым обязанностям с 6 января 2020 года.

В банковской сфере Ельдар Тенизбаев работает более 14 лет. В дочернем банке АО «Сбербанк» Казахстан он прошел путь от управляющего директора по работе с национальными компаниями и институтами развития до первого заместителя Председателя Правления банка. Ельдар Тенизбаев окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, является стипендиатом международной образовательной программы Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Болашак», выпускником программ Cass Business School и London Business School.

Совет директоров АО «Сбербанк» утвердил прекращение полномочий Председателя Правления банка Александра Камалова с 5 января 2020 года в связи с его перемещением в Группе Сбербанк.

Александр Камалов возглавлял АО «Сбербанк» в Казахстане 7 лет. Под его руководством банк стал вторым в стране по активам и рентабельности капитала. Сегодня банку доверяет 1,2 млн клиентов, что составляет 10% рынка. Банк досрочно выполнил ключевые показатели Стратегии 2020.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Благодарю Александра за его вклад в достижение высоких результатов нашего дочернего банка! Александру удалось собрать команду настоящих профессионалов, благодаря работе которых сегодня Сбербанку в Казахстане доверяют миллионы людей, а сам банк занимает лидирующие позиции на казахстанском финансовом рынке.

Поздравляю Ельдара с назначением. Уверен, что его разносторонний опыт в банковской сфере, знание специфики рынка и бизнеса будут полезными для новых свершений Сбербанка в Казахстане! Желаю успехов!».