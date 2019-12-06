Сбербанк предложил лесопромышленникам «зеленые облигации»

Сбербанк выступил спонсором конференции «Целлюлозно-бумажная промышленность России — новые реалии, новые возможности», состоявшейся в Вене 4–5 декабря. Конференция прошла уже в пятый раз и стала эффективной коммуникационной площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов отрасли.

В рамках мероприятия представители федеральных и региональных органов власти РФ, бизнеса, деловых и научных кругов обсудили промежуточные итоги 2019 года и перспективы развития лесопромышленного комплекса на долгосрочный период. В панельной дискуссии «Стратегия развития ЛК РФ — план реализации. Ограничения по экологии и лесообеспечению» принял участие старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов. В деловой программе конференции также приняли участие председатель Волго-вятского банка Петр Колтыпин и исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«В соответствии с национальным проектом ʺЭкологияʺ крупнейшие предприятия отрасли должны получить комплексные экологические разрешения по всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду, а также увеличить использование наилучших доступных технологий. Для внедрения соответствующих решений при модернизации природоохранного и основного технологического оборудования требуются значительные инвестиции, и мы предлагаем эффективный инструмент, ʺЗеленые облигацииʺ, использование которого позволяет снизить затраты на выплату купонного дохода. В результате предприятие получает кредитный ресурс, стоимость которого существенно ниже рыночной».

На конференции банк предложил комплексную схему максимизации выгоды инвестора в рамках экосистемы Сбербанка, которая включает в себя организацию проектного финансирования и кластерной стратегии развития проекта, выстраивание GR и подбор оптимальной схемы государственной поддержки проекта, а также его операционную поддержку на всех стадиях реализации.

В ходе конференции состоялось вручение Национальной премии целлюлозно-бумажной промышленности Российской Федерации. Сбербанк впервые стал номинантом отраслевой премии лесопромышленного комплекса и получил диплом в номинации «Самый эффективный партнер ЦБП России среди кредитно-финансовых институтов».