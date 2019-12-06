Новый офис Примсоцбанка открылся в ТЦ Ладыгина во Владивостоке

Примсоцбанк сообщает об успешном окончании переезда и начале обслуживания клиентов в новом офисе, открывшемся в ТЦ Ладыгина по адресу ул. Ладыгина 3 во Владивостоке. Ранее офис банка работал по адресу ул. Нейбута 47.

— С открытием ТЦ Ладыгина у жителей близлежащих районов Владивостока появилось возможность получать все необходимые услуги в одном месте. Чтобы комплекс услуг был действительно полноценным, мы открыли офис на территории торгового центра. Теперь его посетители могут не только приобрести необходимые товары и услуги, развлечься, поесть и отдохнуть, но и оперативно решить все возникающие финансовые вопросы, — комментирует Ирина Малькова, управляющий дополнительными офисами г. Владивостока ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Офис Примсоцбанка по ул. Ладыгина, 3 работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, по субботам — с 10:00 до 15:00.

Офис предоставляет полный комплекс услуг для физических лиц — от выдачи кредитов, кредитных и дебетовых карт до приёма вкладов и платежей, а также денежных переводов.

Подробную информацию о режиме работы офиса и списке предоставляемых услуг можно получить на сайте банка, при посещении офиса, а также по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.