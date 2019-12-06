РСХБ дал оценку потенциалу всероссийского рынка индейки

Анализ имеющегося спроса и реализуемых проектов позволил АО «Россельхозбанк» определить, что по состоянию на 2021 год емкость рынка индейки может достичь 485 тыс. тонн, что более чем в 1,8 раз превышает показатель 2018 года. Особенным потенциалом по данному продукту обладают Дальний Восток и Сибирь.

В среднем по России уровень потребления мяса индейки на душу населения составляет 2,33 кг в год. В Сибири и на Дальнем Востоке – менее одного килограмма на человека, из-за чего объем ввода новых мощностей за Уралом оценивается в 40 тыс. тонн. Для сравнения, соответствующий показатель потребления на душу населения в ЕС доходит до 4 кг в год, в США – 8 кг.Потенциал дальнейшего роста рынка мяса индейки, обладающего целым набором полезных диетических свойств и гипоаллергенностью, подтверждается тем, что его потребление росло в условиях макроэкономической нестабильности в 2014-2016 гг., когда спрос на мясо снижался.Потребление мяса индейки в России имеет ярко выраженную привязку к центрам производства и сбыта продукции. Лидером по производству мяса индейки является Пензенская область, где расположены мощности группы компаний «Дамате» – крупнейшего производителя мяса индейки в стране.В 2019 году при финансовой поддержке Россельхозбанка в Пензенской области введены в эксплуатацию 64 новых птичника «Дамате» для подращивания и откорма индейки.Птицеводческие площадки были созданы в Спасском и Вадинском районах области, благодаря чему работу получили более 210 человек.В Спасском районе в строй введены 24 корпуса для откорма индейки на 248 тыс. мест, а в Вадинском районе началась эксплуатация площадки подращивания, на которой за весь год было выращено более 1 млн птенцов. Также в данном районе построены 40 корпусов для откорма.Объем вложений Россельхозбанка в строительство новых объектов превысил 3,35 млрд рублей.В ближайшие полгода клиент планирует запустить еще 9 птицеводческих площадок в Мокшанском, Вадинском и Спасском районах.«На данный момент индейка – это один из наиболее динамичной развивающихся сегментов рынка продовольствия. В России отрасль зародилась буквально на наших глазах, и отрадно видеть, что при содействии Банка она показывает впечатляющие результаты: в течение последних 10 лет объем потребления этой продукции увеличился почти вчетверо. Тем не менее, потенциал роста сохраняется. Вместе с тем крайне важно, что развитие отрасли создаёт рабочие места, повышая уровень жизни россиян», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.«Проект расширения произведенных мощностей «Дамате» до 155 тысяч тонн индейки в год вышел на финишную прямую. Большинство объектов уже введены в эксплуатацию и успешно работают: инкубатор, крупнейший в Европе завод по убою и переработке индейки, комбикормовый завод и элеватор. Строительство птицеводческих площадок идет в соответствии с планом. Хотел бы подчеркнуть, что реализация проекта была бы невозможна без участия такого финансового партнера, как Россельхозбанк, в очередной раз подтвердившего свою надежность, нацеленность на результат и заинтересованность в тесном взаимовыгодном сотрудничестве», – прокомментировал соучредитель и генеральный директор УК «Дамате» Рашид Хайров.В октябре в городе Нижний Ломов были открыты комбикормовый завод и элеватор «Дамате», в строительство которых Россельхозбанк вложил более 2 млрд рублей.