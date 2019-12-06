Вышел декабрьский номер Газеты Дело

Вышел последний в 2019 году номер Газеты Дело. В преддверии праздников компании запускают новые форматы, проводят реновацию, тестируют новые сервисы. Вашему вниманию предлагаем самые интересные материалы выпуска по рынку недвижимости, по экономике и финансам. Будьте в курсе важнейших деловых событий и трендов. С Наступающим!

«Слата – два мира». Ритейлер «обновил» супермаркеты 15 ноября «Слата» – одна из крупнейших в Сибири торговых сетей – представила первый супермаркет обновленного формата в Иркутске. «Это не просто открытие, не просто новый супермаркет, это новый этап в развитии компании», – заявили на открытии. На что рассчитывают собственники бизнеса? Что означает новая концепция «Слата – два мира», и как она изменит ассортимент для покупателя? Искусство спонтанных покупок: как не нарваться на подделку, покупая ювелирные украшения за границей По данным международной компании в области маркетинговых исследований IpsosComcon, в 2017 году каждый третий россиянин с доходом выше среднего приобретал ювелирные украшения за рубежом. Сохраняется ли эта тенденция сегодня, и на что стоит обращать внимание, делая такие покупки, рассказали эксперты SHENE ювелир – коммерческий директор Татьяна Писарева и эксперт-геммолог Ольга Задерейко.

Сохранить данные и оптимизировать бизнес. Иркутская IT-компания тестирует «облака» Бизнесу интересны предложения, которые повысят его конкурентоспособность на рынке, но кардинально менять бизнес-процессы, доверяя новым технологиям, здесь не принято. Для таких случаев существует тест-драйв. Так, например, иркутская IT-компания «Эсмиком и К» приняла решение протестировать облачный сервис от МТС. О том, что из этого вышло, рассказал главный инженер «Эсмиком и К» Евгений Мартыненко.

Без права на ошибку. Как контролируется качество строительства? Нарушения, допущенные в ходе строительства, порой обходятся слишком дорого. Разрушения, обвалы, гибель людей – последствия могут быть действительно катастрофическими. Как избежать роковых ошибок? Чем может помочь строительный контроль? Об этом Газете Дело рассказала Ольга Егель, руководитель проектов компании «Стройцентр». «Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора Нужно ли платить инноваторам и можно ли деньгами стимулировать инновации? Сколько инновационно мыслящих людей требуется компании? Что делать, когда среда сопротивляется изменениям? Каков он – секретный элемент супер-команды? Эти и другие вопросы обсуждали на панельной дискуссии, прошедшей в рамках IV Научно-технической конференции ИНК.

Фридом Финанс вышел на биржу Nasdaq Директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко – о выходе Freedom Holding Corp. на биржу Nasdaq и других итогах подходящего к концу 2019. «В России начинается инвестиционный бум». Эдуард Семёнов, БКС Премьер – о ситуации на фондовом рынке Небывалая волна спроса буквально захлестнула фондовый рынок. Мосбиржа почти каждый месяц рапортует о рекордах по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и брокерских счетов. Причины роста очевидны: снижение доходности вкладов, рост финансовой грамотности, льготы частным инвесторам, а также безопасные мобильные решения, позволяющие инвестировать, не выходя из дома. Абсолютные цифры говорят о том, что рынок еще далек от насыщения. Эдуард Семёнов, директор филиала «БКС Премьер» в Иркутске, рассказал Газете Дело, ждать ли инвесторам кризиса в 2020 году, чем и кому помогут структурные продукты, почему важно открыть ИИС в правильном месте и о каких правилах стоит помнить начинающим инвесторам.

MAD FOX: «умные» инвестиции в недвижимость Ставки банковских депозитов давно уже не радуют инвесторов. Кто-то ищет альтернативу на фондовом рынке, а кто-то отправляется на более знакомый и понятный рынок недвижимости. Но и здесь – эпоха перемен. Времена, когда можно было купить коммерческую недвижимость или десяток квартир, сдать их в аренду и успокоиться, – прошли. Как говорит генеральный директор ООО «Мастерская архитектуры и дизайна ФОКС» Дмитрий Фальковский, инвестиции в «квадратные метры» сегодня требуют другого – профессионального, комплексного, девелоперского – подхода. О нем, а также о реализованных проектах компании он рассказал Газете Дело.

Гостиница «Байкал» в Листвянке не нуждается в представлении. Построенная в советские годы, она всегда была магнитом для туристов – как иностранных, так и местных. Российские звезды приезжают сюда за вдохновением и энергий. Иркутяне – празднуют свадьбы и юбилеи, устраивая незабываемые фотосессии на фоне байкальских пейзажей. Однако для дальнейшего развития и успеха бизнеса уже недостаточно уникального месторасположения и видовых характеристик. Руководство «Байкала» решило: пора меняться. Причем – кардинально. От старой гостиницы останутся только стены – все остальное станет абсолютно другим. Анастасия Виноградова, директор центра отдыха «Истлэнд», объяснила, зачем нужна реновация.

Выставка в формате мультимедийного фотопроекта проходит при поддержке ИНК «За последние несколько лет мы собрали замечательный архив фотографий наших производственных объектов, – рассказал Сергей Евчик, начальник управления информации и массовых коммуникаций Иркутской нефтяной компании. – Можно было собрать корпоративный фотоальбом, какой есть у любой крупной компании. Или даже выставку – чтобы иркутяне увидели, как живут и работают суровые сибирские нефтяники. Но мы решили пойти другим путем и сделали мультимедийный фотопроект».

Рост экономики: три волшебных рычага У российской экономики есть минимум три точки опоры, рассказал сегодня «Известиям» помощник президента РФ Андрей Белоусов. Это, во-первых, более дешевые заимствования, которые будут более доступными за счет понижения ключевой ставки ориентировочно до 5%. Во-вторых, это улучшение инвестиционного климата. В-третьих, растущая технологичность бизнеса и оптимизация рынка труда за счет обеспечения предприятий рабочими руками производственных профессий. И если одновременно использовать все три точки опоры, экономика РФ сможет выйти на устойчивые темпы роста по 3% ежегодно.