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«ИрАэро» запустит новый прямой рейс из Иркутска в Узбекистан

6 декабря 2019

Авиакомпания «ИрАэро» запустит новый прямой рейс из Иркутска в узбекский город Карши, сообщается на сайте перевозчика.

«ИрАэро» приступит к полётам 18 декабря. Рейсы будут выполняться на отечественных лайнерах «Суперджет 100» по средам. Вылет из Иркутска запланирован на 18:40, время в пути составит 4,5 часа.  Обратный рейс состоится в 21:10 по местному времени. Самолёт прибудет в Иркутск в 4:30.

Стоимость билетов – от 12 тысяч рублей. Полёты запланированы на весь 2020 год. В настоящее время из Иркутска совершаются регулярные рейсы в узбекский город Фергану.

В сообщении отмечается, что все билеты на первый рейс Иркутск – Карши проданы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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