Новости

Шиномонтажная мастерская и автомобиль Toyota сгорели во время пожара в Тулуне

6 декабря 2019

Шиномонтажная мастерская и автомобиль Toyota Premio сгорели во время пожара 6 декабря в городе Тулуне Иркутской области, сообщили Сибирскому информационному агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило на телефон 101 в 00:03. На момент прибытия первого пожарного подразделения мастерская, внутри которой находился автомобиль, горела по всей площади.

Очаг пожара удалось ликвидировать в 00:30, последствия – в 04:35. Во время инцидента собственник имущества находился на месте. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время предварительная причина возгорания и виновное лицо устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

«Солид Банк» провел семинар в Иркутске
Кредит или облигации: что выгоднее бизнесу?
«Кризис будет. Вопрос – когда?»
Солид Банк провел в Иркутске семинар для предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании