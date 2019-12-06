Шиномонтажная мастерская и автомобиль Toyota сгорели во время пожара в Тулуне

Шиномонтажная мастерская и автомобиль Toyota Premio сгорели во время пожара 6 декабря в городе Тулуне Иркутской области, сообщили Сибирскому информационному агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило на телефон 101 в 00:03. На момент прибытия первого пожарного подразделения мастерская, внутри которой находился автомобиль, горела по всей площади.

Очаг пожара удалось ликвидировать в 00:30, последствия – в 04:35. Во время инцидента собственник имущества находился на месте. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время предварительная причина возгорания и виновное лицо устанавливаются.