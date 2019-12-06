Руководитель локомотивного депо Иркутск-Сортировочный подозревается в получении взятки в 50 тысяч рублей

Один из руководителей эксплуатационного локомотивного депо Иркутск-Сортировочный подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч рублей от помощника машиниста электровоза города Батайска, сообщается 6 декабря на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что в октябре 2019 года руководитель депо требовал от помощника машиниста деньги за сокрытие факта нарушения трудовой дисциплины. По информации прокуратуры, начальник также угрожал сотруднику донесением руководству депо Батайска.

«В конце ноября 2019 года он лично получил от машиниста электровоза взятку в размере 50 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

В отношении руководителя депо Иркутск-Сортировочный возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в значительном размере», ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.