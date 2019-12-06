Ипотечная ярмарка пройдет в Иркутске

Об ипотеке по сниженным процентным ставкам расскажет Байкальский банк ПАО Сбербанк на ипотечной ярмарке в Иркутске.

Жителей Иркутской области, приобретающих или планирующих приобретение жилья, строительство собственного дома приглашают на традиционную предновогоднюю ярмарку жилищных и банковских предложений. На мероприятии, которое пройдет 6 и 7 декабря, ведущие специалисты банка расскажут о снижении ставок по жилищным кредитам, новых сервисах онлайн-сопровождения кредитов через ДомКлик и др.

В ярмарке также примут участие компании-застройщики и крупнейшие агентства недвижимости. На данный момент в областном центре Приангарья строится более 40 жилых комплексов - в Октябрьском, Свердловском, Правобережном, Ленинском районах города, возводятся объекты жилья и в Иркутском районе.

Кирилл Диковенко, начальник отдела по работе с партнерами жилищного кредитования Иркутского отделения Сбербанка № 8586:

«На ярмарке, организованной Сбербанком, пройдут консультации по оформлению ипотечных кредитов по сниженным процентным ставкам, а также будет представлен перечень жилых комплексов, приобретение квартир в которых доступно в ипотеку. Гости ярмарки получат информацию и об объектах недвижимости, покупка квартир в которых осуществляется с использованием эскроу-счетов. Эта мера защиты интересов дольщиков помогает обезопасить деньги покупателя на стадии строительства жилого дома».

Участники Ипотечной ярмарки в Иркутске получат возможность в одном месте:

Подать заявку на ипотечный кредит;

Узнать о новых возможностях оформления ипотеки с господдержкой;

Узнать, как быстро зарегистрировать право собственности;

Узнать о безопасном способе расчета по сделкам купли-продажи за собственные средства.

Как отмечают эксперты, традиционно в конце календарного года возрастает спрос жителей региона на покупку недвижимости. По данным Управления Росреестра по Иркутской области в октябре 2019 года было зафиксировано 6 364 записи по ипотеке и это на 18% больше, чем в сентябре 2019 года (рост количества подобных сделок в сентябре к июлю 2019 г. составил 16%). На динамику количества оформленных кредитов существенно повлияло снижение ставок по ипотеке.

Ипотечная ярмарка состоится в офисе Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10 с 16.30 до 20.30 6 декабря и с 10.00 до 16.00 7 декабря

Телефон «Горячей линии Сбербанка по ипотеке» в Иркутске: 8-914-927-97-74.