Дорогу Братск - Усть-Илимск отремонтируют за 750 млн рублей

Власти Иркутской области в 2020-2023 годах намерены отремонтировать 32 километра дороги Братск - Усть-Илимск, на плохое состояние которой постоянно жалуются местные жители, за 750 миллионов рублей, сообщало ТАСС со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину.

«В 2020-2021 годах запланированы работы на участке дороги в Братском районе протяженностью 19 километров, в 2023 году запланирован ремонт на участке в Братском районе протяженностью 12 километров. Кроме того, в 2019-2020 годах ведутся работы по капитальному ремонту на участке в Усть-Илимском районе протяженностью 5 километров», – приводятся в сообщении слова Свиркиной.

Как отмечает агентство, ремонт проведут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Средства на него выделят из областного и федерального бюджетов.