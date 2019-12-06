Власти Иркутской области в 2020 году в 2 раза увеличат сумму субсидии поселениям по «Народным инициативам»

Власти Иркутской области намерены в 2 раза увеличить сумму субсидии поселениям в 2020 году по проекту «Народные инициативы», сообщается на сайте регправительства.

В 2019 году поселениям было выделено 271,9 миллиона рублей, в 2020 году финансирование увеличат на 200 тысяч рублей – до 471,9 миллиона рублей.

В целом на реализацию проекта из областного бюджета направят 850 миллионов рублей.

Получателями субсидии будут 454 муниципальных образования – 10 городских округов, 32 муниципальных района, 412 поселений.

Справка: «Народные инициативы» – это программа, реализуемая в муниципальных образованиях Иркутской области и субсидируемая из регионального бюджета. Она предполагает финансовую поддержку идей и решения проблем, обозначенных населением.

Это может быть строительство детской площадки, ремонт дороги, благоустройство двора, установка уличных тренажеров и другие мероприятия. Для представления и защиты проекта в своем муниципальном образовании гражданам необходимо обратиться в администрацию МО.