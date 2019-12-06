Байкальский банк поблагодарили за поддержку региональной прессы

Губернатор Иркутской области Сергея Левченко вручил благодарность председателю байкальского банка ПАО “Сбербанк» Александру Абрамкину. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Глава региона поблагодарил А. Абрамкина за активную поддержку областного фестиваля «Байкальская пресса», который прошел в Иркутске 28-29 ноября 2019 года и собрал представителей СМИ, работников пресс-служб предприятий и организаций Иркутской области. Конкурс профессионального мастерства среди журналистов Приангарья проходит уже в 19-й раз за право победы в 18 номинациях соревновались 260 журналистских работ. Особенностью «Байкальской прессы-2019» стало награждение редакций СМИ и корреспондентов, отличившихся оперативностью и мастерством подачи материалов, посвященных ликвидации ЧС, произошедшей в ряде территорий Иркутской области минувшим летом.

Байкальский банк ПАО «Сбербанк» на протяжении многих лет является партнером фестиваля «Байкальская пресса», всегда поддерживает талантливых журналистов. В этом году специальным благодарственным дипломом от банка за профессионализм были награждены Елена Герасимова, коммерческий директор ИА «Сибирское информационное агентство» и Алексей Пятков, корреспондент программы «Вести-Иркутск»

- Роль СМИ в современной жизни чрезвычайно важна. И пережитая регионом ЧС в Тулуне и Нижнеудинске это еще раз наглядно показала. Журналисты Иркутской области своевременно доносили до населения новости обо всех решениях, в том числе решениях Сбербанка, принятых в целях скорейшей ликвидации последствий наводнения. Банк был рядом с людьми, нами принимались оперативные меры по организации выплат пострадавшим, по отправке детей на отдых к Черному морю, о реструктуризации кредитов тем, кого коснулась ЧС.И мы очень признательны СМИ за совместную работу в этот период, - Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО «Сбербанк».