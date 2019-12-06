Школу в селе Покосное стоимостью 330 млн рублей откроют в январе 2020 года

Образовательный процесс в новом здании школы села Покосное Братского района Иркутской области, строительство которой обошлось в 330 миллионов рублей, начнется в январе 2020 года, сообщается на сайте регправительства.

По информации в сообщении, школу начали строить в 2017 году в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Старое здание 1957 года постройки признали аварийным и снесли в мае 2019 года.

Общая стоимость работ составила 330 миллионов рублей, из них 314 миллионов выделили из областного бюджета, 16 – из местного.

В настоящее время основные строительные работы закончены, ведется поставка и расстановка оборудования.

Сейчас более 400 школьников учатся в зданиях детского сада и культурно-досугового центра. С января они будут обучаться в новом здании.