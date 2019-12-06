Иркутян приглашают спеть песни из репертуара Иосифа Кобзона и побороться за денежный приз

Жителей Иркутска приглашают поучаствовать в заочном конкурсе фестиваля «Гринландия-2020» и побороться за денежный приз, сообщается на сайте городской администрации.

В этом году участники будут состязаться в пяти номинациях: «Общий конкурс», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Молоды душой» и «Произведения, посвященные Великой Отечественной войне».

Заочный конкурс будет проходить в два тура: первый тур пройдёт с 15 ноября по 15 марта 2020 года. По его итогам члены жюри выберут участников второго тура.

Нынешний фестивальный сезон пройдет под девизом «Я люблю тебя, жизнь!» и будет посвящен 75-летию Великой Победы.

Основной целью конкурса является сохранение и укрепление памяти о Великой Отечественной войне, о ратном и трудовом подвиге народов нашей многонациональной страны