Гендиректор РЖД и глава Бурятии обсудили перспективы развитие железнодорожных перевозок в регионе

В Улан-Удэ прошла рабочая встреча генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и Главы Республики Бурятия Алексея Цыденова. Стороны обсудили перспективы развития грузовой базы в регионе, вопросы взаимодействия в сфере пассажирских перевозок. Сообщает пресс-служба ВСЖД.

– Хочу поблагодарить руководство региона за конструктивное взаимодействие. Благодаря вам, мы реализуем все намеченные совместные планы. Видим большой потенциал в Бурятии по привлечению новой грузовой базы и по развитию пассажирских перевозок, – сказал Олег Белозёров.

В свою очередь, Алексей Цыденов подчеркнул, что железнодорожные перевозки являются важным направлением в развитии экономики региона.

– С компанией «РЖД» у нас тесное взаимодействие. Решаются вопросы с пригородным сообщением, стабильная ситуация с пассажирскими перевозками, компания является крупнейшим налогоплательщиком и основным работодателем в регионе. В республике реализуются инвестиционные проекты по добыче полезных ископаемых. Их перевозка в первую очередь связана с железной дорогой, - сообщил Алексей Цыденов.

В 2018 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники на территории Республики Бурятия 6,6 млрд рублей, в 2019 году сумма финансовых вложений выросла до 8,5 млрд рублей.