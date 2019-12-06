S7 Space перебазирует ракетно-космический комплекс «Морской старт» в Россию

В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. Сообщает пресс-служба компании.

Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году. После перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

S7 Space – первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании – уникальный ракетно-космический комплекс «Морской старт. Компания входит в состав холдинга S7 Group.

Компания закрыла сделку с группой компаний Sea Launch по приобретению имущественного комплекса «Морской старт» в 2018 году. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В декабре 2017 года компания успешно осуществила запуск РН «Зенит-2SБ» с разгонным блоком «Фрегат-СБ» и космическим аппаратом «Ангосат-1» со стартового комплекса «Зенит-М» космодрома Байконур. S7 Space выступила оператором этого пуска по заказу РКК «Энергия».