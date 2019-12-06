Средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, сколько россияне планируют потратить в новогодние каникулы. Из исследования следует, что средний бюджет новогодних каникул за год вырос на 5%: в 2018 году он составлял 17000 руб., сегодня — 18000 руб.

При этом, мужчины планируют потратить за 8 дней нового года почти на четверть больше денег, чем женщины.

Новогодний бюджет мужчин больше женского: 20100 и 16300 руб. соответственно. Молодежь до 24 лет в среднем рассчитывает потратить 14200 руб., россияне старше 45 лет — более 19500 руб.

Бюджет респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в 1,5 раза превышает бюджет респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб.: 22800 и 15300 руб. соответственно.

Москвичи, планируя бюджет на праздник и новогодние каникулы, в среднем рассчитывают потратить 21000 руб. на человека. Расходы жителей Красноярска составляют 20000 руб. Петербуржцы планируют уложиться в среднем в 19500 руб. Самый скромный новогодний бюджет в Воронеже и Волгограде: жители этих городов хотят потратить за 8 дней каникул в среднем 15000 руб.