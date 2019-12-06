Суд Приангарья дал лидеру банды «черных лесорубов» 4 года колонии за незаконную рубку на 2,1 млн рублей

Осинский районный суд Иркутской области приговорил лидера группы незаконных лесозаготовителей к 4 годам колонии общего режима за незаконную рубку леса на 2,1 миллиона рублей, также ему назначен штраф в размере 180 тысяч рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что в декабре 2018 года 29-летний житель Осинского района решил незаконно вырубить деревья на территории Бурят-Янгутского лесничества, где заключил договор на закупку леса.

К преступлению он привлек двух знакомых и людей, которые не знали о незаконном характере заготовки древесины. В результате было вырублено 119 лиственниц.

В феврале 2019 года правоохранители пресекли деятельность группировки.

Помимо лидера банды, суд наказал двоих его подельников и приговорил их к 1,5 и 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком.