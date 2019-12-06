Власти Иркутской области купили на 21 млн рублей гончарные круги, баяны и аккордеоны

Власти Иркутской области направили 21 миллион рублей на покупку девяти баянов, 18 аккордеонов и 37 гончарных кругов для школ искусств региона, сообщается на сайте регправительства.

Средства на оборудование для творчества были выделены из областного бюджета.

Круги и инструменты были распределены по итогам конкурсного отбора министерства культуры и архивов Иркутской области.

«Комиссия отобрала 37 победителей, среди которых учреждения посёлков Мама, Усть-Уда, Чуна, Жигалово, Качуг, Шерагул, Тыреть, городов Тайшет, Вихоревка, Шелехов, Усть-Кут, Байкальск, а также села Мельница Нижнеудинского района», – отмечается в сообщении.

По информации правительства, 21 миллион на обновление оборудования для творчества выделяется ежегодно. Что именно покупать, решают специалисты министерства культуры и архивов на основании заявок учреждений.