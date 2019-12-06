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К 2020 году Мосбиржа запустит торги фьючерсами на зерно

6 декабря 2019

К в 2020 году Московская биржа запустит российский поставочный фьючерс на зерно, сейчас она обсуждает инструмент с участниками рынка. Проектом уже заинтересовались ВТБ. Сообщил РБК представитель биржи.

ВТБ уже работает с Московской биржей над созданием поставочных фьючерсов на пшеницу, заявил представитель банка, По его словам, фьючерсы позволят производителям и потребителям зерна управлять ценовым риском, а также сбалансировать спрос на пшеницу и нагрузку на инфраструктуру. Сейчас фьючерсами на зерно торгую только в Чикаго и Париже.

"Государство заинтересовано в том, чтобы цены на российское зерно определялись в России, а не на Чикагской товарной бирже", - рассуждает президент «Финама» Владислав Кочетков.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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