Авито Работа: Где в Иркутске можно заработать перед Новым годом

Подработать в преддверии приближающихся праздников проще всего водителем. В Иркутске перед праздниками жители города могут заработать в среднем 29 000 рублей в месяц. Это выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда страны среди массовых специальностей.

В преддверии новогодних праздников работодатели всё чаще размещают вакансии, где предлагается частичная занятость, сменный или удаленный график работы (51%).

Аналитики Авито Работы подсчитали, что в среднем по стране массовые вакансии, связанные с Новым годом, стали оплачиваться на 10% выше, чем в прошлом году. Среднероссийская «новогодняя» зарплата в сегменте массовых специальностей в ноябре 2019 года составила около 35 000 рублей.

Проще всего заработать в транспортной сфере, автомобильном бизнесе или на производстве – в этих сферах наиболее высокие зарплаты в предновогодний период, как показало исследование вакансий.

Зарплата в транспортной сфере за год выросла на 21% и в ноябре 2019 оказалась самой высокой среди всех групп новогодних массовых профессий - в среднем около 50 700 рублей в месяц. В этой профессиональной группе можно найти работу курьера-водителя, грузчика и комплектовщика.

Автомобильный бизнес занимает второе место по уровню оплаты, здесь в новогодних вакансиях можно рассчитывать на зарплату в 46 200 рублей. В этой сфере часто предлагаются такие вакансии, как личного водителя, водителя такси и даже водителя Деда Мороза.

На третьем месте по уровню дохода - группа профессий «Производство, сырьё, с/х», где средняя зарплата составляет чуть более 35 000 рублей, увеличившись за год на 6%. К этой группе относится наибольшее разнообразие специальностей, спрос на которых возрастает в преддверии корпоративов и праздников: пекари, швеи, клинеры, рабочие и многие другие.

Кроме того, перед Новым годом россияне могут заработать, даже не имея соответствующего опыта – открываются вакансии, связанные с упаковкой и комплектовкой новогодних подарков, а также с торговлей: помощники в отдел кулинарии в гипермаркеты, рабочие на кондитерское производство, промоутеры, продавцы на новогодних ярмарках. За год средняя зарплата в этой группе профессий не изменилась и в ноябре 2019 года составляет около 29 000 рублей.

Вакансии с упоминанием Нового года в ноябре, вся Россия

Группа профессий Средняя зарплата, рублей Изменение зарплаты за год, рублей Транспорт, логистика 50 708 21% Автомобильный бизнес 46 209 -13% Производство, сырьё, с/х 35 081 6% Продажи 31 741 9% Туризм, рестораны 30 884 10% Без опыта, работа для студентов 28 850 0% Все группы 34 813 10%

Больше всего заработать можно в столице: в среднем зарплата в Москве составила почти 56 000 рублей (+34% к аналогичному периоду 2018 года). На втором месте – Ростов-на-Дону: там средняя зарплата выросла на 84% по отношению к прошлому году (самый высокий рост) и составляет чуть более 44 000 рублей. На третьем находится Екатеринбург: зарплата в вакансиях, связанных с Новым годом, на Урале выросла на 37% и составляет в среднем почти 39 000 рублей.

Сложнее всего подработать в Красноярске, где средняя зарплата составляет 21 000 рублей, Тольятти (около 22 000 рублей) и Перми (чуть более 22 000 рублей в месяц).