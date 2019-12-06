ВСЖД: Перевозки пассажиров в дальнем сообщении увеличились на 3,2 %

В январе-ноябре 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено свыше 2,7 млн пассажиров, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 3,2 %. Сообщает пресс-служба ВСЖД.

Пассажирские перевозки в пригородном сообщении остались на уровне прошлого года, перевезено свыше 9,3 млн человек. Всего за одиннадцать месяцев 2019 года отправлено более 12 млн пассажиров (+0,7 % к 2018 году).

В ноябре 2019 года в дальнем следовании перевезено около 234 тыс. пассажиров (+0,6 %), в пригородном – 738,6 тыс. пассажиров (- 0,6 %). Всего в ноябре отправлено более 972,4 тыс. пассажиров (+0,3 %).