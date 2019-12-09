Ноябрьская инфляция сигнализирует о возможностях снижения процентной ставки - аналитики

В ноябре 2019 года темпы годовой инфляции продолжили снижаться и сократились впервые с начала года до 3,5%. Напомним, что в октябре годовая инфляция составляла 3,8%, а в сентябре – 4%. При этом в сравнении с октябрьским уровнем потребительские цены в ноябре прибавили в темпах роста и увеличились с 0,1% до 0,3%.

В числе лидеров по темпам роста за ноябрь в месячном исчислении оказались продукты питания, подорожавшие за месяц на 0,5%, а меньше всего в ноябре повышались цены в секторе услуг (рост только на 0,1%). От продовольственной дефляции августа и сентября не осталось и следа. Цены на непродовольственные товары в ноябре подросли на 0,2% к октябрю.

Ранее мы писали, что в октябре ускорению темпов роста инфляции помешало только продолжающееся снижение цен на услуги (на 0,2% к сентябрю). В ноябре невысокие темпы роста цен на услуги тоже отчасти нивелировали ползучее повышение цен на продовольствие. Тем не менее, предстоит разобраться, почему по отдельным составляющим темпы инфляции в ноябре росли, а в целом она замедлилась, вероятно, следует дождаться комментариев от самого Росстата.

В ноябре из отдельных групп продуктов питания больше всего подорожали в годовом исчислении крупы и бобовые (на 15%) и сливочное масло (на 10,2%), а больше всего снизились цены на сахар-песок (-26,7%) и подсолнечное масло (-2,4%). Из непродовольственных товаров больше всего в ноябре в годовом исчислении подорожали табачные изделия (на 10,8%), а подешевели теле- и радиотовары (почти на 5%). Цены на автомобильный бензин в ноябре, согласно Росстату, не росли в месячном исчислении, а в годовом исчислении подорожали только на 1,7%.

Суммируя изложенное выше, мы полагаем, что ЦБ РФ на заседании 13 декабря может снизить ключевую процентную ставку, скорее всего, до 6,25% на фоне более медленных темпов инфляции.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»