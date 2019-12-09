БКС Капитал и Банк «Восточный» объявляют о новом этапе по продажам инвестиционных продуктов

Банк «Восточный» и БКС Капитал, провайдер инвестиционных продуктов в составе ФГ БКС, объявляют о новом этапе сотрудничества по продажам инвестиционных продуктов. В рамках партнерства банк приступил к продаже структурных продуктов БКС Капитал в долларах США.

Структурный продукт представляет собой комплексный финансовый инструмент[1] с потенциальной доходностью и заранее определенным сроком. В случае успешной реализации заложенной в структурный продукт готовой инвестиционной стратегии этот инструмент дает инвестору возможность заработать и при этом защитить вложения. Инвестиционный продукт разработан на основе ценных бумаг ведущих компаний-эмитентов, одних из лидеров рынка, в том числе Sony, Philip Morris International, McDonald's, BMW, Сбербанка России и Норильского никеля.

Таким финансовым инструментом стал продукт «Феникс Восточный» в долларах США, который позволяет получить доход, если стоимость бумаг из корзины не опустится ниже порогового уровня, при вложениях на срок 3,3 года или 5 лет соответственно. Предусмотрена 100% защита капитала[2], что означает полный возврат вложенной суммы при удержании продукта до погашения. Сохранность вложенного капитала достигается через размещение большей части средств в консервативные финансовые инструменты.

«Банк «Восточный» начал успешное сотрудничество с БКС Капитал в 2018 году, и теперь наше стратегическое партнерство выходит на новый уровень. Уверен, что в дополнение к уже имеющимся в банке «Восточный» инвестиционным продуктам в рублях, клиенты по достоинству смогут оценить и валютные инструменты, которые с учетом снижающихся ставок по вкладам в валюте, являются инвестиционной альтернативой сбережений для клиентов», – отметил Владимир Кудряшов, вице-президент по розничному комиссионному бизнесу банка «Восточный».

«Мы стремимся работать так, чтобы партнеры и клиенты выбирали нас по уровню качества продуктов, удобства работы с ними, быстроты и качества обслуживания. Работа с партнерами по продаже инвестиционных продуктов – это приоритет номер один. Нам нравится работать с банком «Восточный», у которого есть многолетний опыт продаж комиссионных продуктов. Коллеги очень требовательны, и работа с ними постоянно заставляет нас улучшать наши собственные процессы», – прокомментировал Эдвард Голосов, глава БКС Капитал, заместитель президента – председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу ФГ БКС.

БКС Капитал (www.bcscapital.ru) – провайдер инвестиционных и страховых продуктов в составе ФГ БКС. Объединяет все бизнес-направления Группы, ориентированные на решение инвестиционных задач клиента, – структурные продукты, управление активами и страхование жизни (ООО «Компания БКС», АО УК «БКС», ООО СК «БКС Страхование жизни» соответственно).

Публичное акционерное общество «Восточный банк» (ПАО КБ «Восточный», www.vostbank.ru) – один из крупнейших российских банков. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).

[1] «Феникс Восточный» в долларах США – облигации, привязанные к цене акций, с погашением 13.02.2023 (ISIN: XS2065556453) или 15.11.2024 (ISIN: XS2068071211). Эмитент – BCS SP PLC, номинальная стоимость – 1250 долларов США. Условия и риски по облигациям – в Проспекте и Резюме Проспекта эмиссии: https://bcs-sp.com и http://moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?id=8228.

[2] Не является вкладом, продукт не застрахован АСВ. 100% защита вложений – возврат номинальной стоимости при удержании до погашения; при досрочной продаже на рынке цена может отличаться.