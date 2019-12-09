Котельные Братска могут перевести на пеллеты

Цех по производству пеллетов посетил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках рабочей поездки в Братский район. Предприятие ООО «ОРИОН» находится в г. Вихоревке на бывшей производственной площадке Вихоревского ДОКа.

В 2019 году на предприятии построен цех производства пеллетных гранул из отходов производства (опилки, кора), который позволит утилизировать не только свои отходы, но и отходы лесопиления близлежащих лесопильных предприятий в г. Вихоревка.

Численность работников предприятия с учетом подрядных организаций в настоящий момент составляет 120 человек. В 2020 году с вводом в эксплуатацию цеха по производству пеллетных гранул планируется увеличение сотрудников до 140 человек, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

На деревообрабатывающем заводе используются канадско-скандинавские технологии с минимизацией влияния на процесс человеческого фактора, максимальной автоматизацией производства, получением максимального выхода готовой продукции. Между ООО «ОРИОН» и администрацией Братского района заключен договор социального партнерства.

- Это очень хороший подход. Отопление всего предприятия происходит на отходах лесопиления. Кроме того, у завода остается еще достаточно сырья, чтобы производить пеллеты. Этот вид топлива интересен не только в пределах нашего региона, но и страны, а также европейским странам, - рассказал Сергей Левченко.

Губернатор Сергей Левченко отметил важность безотходного производства лесоперерабатывающего предприятия, а также дал поручение региональному министерству жилищного хозяйства, энергетики и транспорта рассмотреть возможность перевода котельных, которые находятся вблизи предприятий деревообработки на биологическое топливо. Особенно это актуально для территорий, граничащих с прибрежной зоной оз. Байкал. Такое пример уже есть в Иркутской области. Котельную в пос. Листвянка перевели на пеллетное топливо.