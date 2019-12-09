Сбербанк в ноябре выдал розничным клиентам максимальный объем кредитов – 323 млрд руб.

Сбербанк опубликовал ключевые показатели по итогам за ноябрь 2019 года.

Банк заработал чистую прибыль в размере 74,7 млрд руб.

За месяц розничным клиентам выдан максимальный в текущем году объем кредитов – 323 млрд руб.

Выдан наибольший за последние два года объем кредитов корпоративным клиентам – 1,6 трлн руб.

Розничный кредитный портфель за ноябрь вырос на 1,4%, корпоративный – на 1,2%.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка А.В. Морозов:

«В ноябре продолжился тренд ускорения роста чистого процентного дохода за счет снижения стоимости пассивов и увеличения темпов роста кредитного портфеля. Важным событием ноября стала акция «Зеленый день», в которой приняло участие 7 млн клиентов. За два дня банк получил 760 тыс. кредитных заявок и по итогам месяца выдал 323 млрд руб. кредитов частным клиентам. Акция также дала импульс непроцентным доходам Группы. Мы ожидаем успешного выполнения плана на 2019 год и с оптимизмом смотрим на выполнение целей Стратегии 2020».

Комментарии по итогам 11 месяцев 2019 года:

Чистый процентный доход вырос на 0,3% и составил более 1,1 трлн руб. На его динамику продолжает влиять рост стоимости клиентских пассивов в конце 2018 – начале 2019 года. Тем не менее стоимость пассивов снижается в соответствии с ожиданиями в результате принимаемых банком мер.

Рост комиссионного дохода продолжил ускорение, начавшееся летом, и по итогам 11 месяцев составил 14,9%. Основной драйвер роста – транзакционный бизнес. Один из быстрорастущих сегментов – брокерское обслуживание: в ноябре число брокерских счетов, открытых Сбербанком, превысило один миллион с долей рынка более 27%. Чистый комиссионный доход за 11 месяцев вырос на 9,6% до 418,8 млрд руб. На темп роста продолжают влиять график признания расходов по программе лояльности, а также уплаты комиссий платежным системам, которые с текущего года банк признает равномерно.

Операционные расходы выросли на 9,1%. На темп роста расходов относительно 11 месяцев прошлого года повлияло ежегодное повышение зарплат сотрудников в июле текущего года, повышение ставки НДС с 1 января 2019 года и перевод сотрудников дочерней компании АО «Сбербанк-Технологии» в ПАО Сбербанк во второй половине прошлого года. Отношение расходов к доходам за 11 месяцев составило 31,9%.

Расходы на резервы с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, и обесценения активов при первоначальном признании в ноябре составили 14,6 млрд руб. За 11 месяцев расходы составили 118,0 млрд руб., что в 2 раза ниже 11 месяцев прошлого года из-за разнонаправленной динамики курсов валют, а также завершения в июне текущего года реструктуризации задолженности компании Агрокор. На 1 декабря объем сформированных резервов превышает просроченную задолженность в 2,9 раза.

Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с 11 месяцами 2018 года выросла на 8,3% и превысила 1 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 7,3% до 814,1 млрд руб.

Активы в ноябре изменились незначительно и составили 27,9 трлн руб. При этом банк продолжил наращивать объемы кредитования и за месяц увеличил кредитный портфель клиентов на 1,3%.

Корпоративным клиентам в ноябре выдано 1,6 трлн руб. – максимальный месячный объем за последние два года. Всего с начала года выдано кредитов на 10,8 трлн руб. Рост портфеля в ноябре составил 1,2%, или 154 млрд руб.

В ноябре выдан наибольший за этот год объем розничных кредитов – 323 млрд руб. С начала года выдано более 3 трлн руб. Кредитный портфель за месяц вырос на 1,4% и составил 7,2 трлн руб.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле в ноябре улучшился с 2,24% до 2,21% за счет задолженности юридических лиц.

Портфель ценных бумаг в ноябре вырос на 3,5% за счет приобретения облигаций Банка России и суверенных еврооблигаций и на 1 декабря превысил 3,3 трлн руб.

Совокупный объем привлеченных клиентских средств по итогам 11 месяцев увеличился без учета валютной переоценки на 2,1%: средства физических лиц выросли на 1,8%, средства юридических лиц – на 2,6%. За ноябрь средства физических лиц увеличились на 0,1%, средства юридических лиц снизились на 0,7%.

В ноябре Сбербанк выпустил двухлетние биржевые облигации объемом 15 млрд руб. с исторически минимальным купоном 6,4% годовых. Также прошло плановое погашение еврооблигаций 2014 года на 1 млрд евро с купоном 3,352% годовых. Оба фактора положительно влияют на чистый процентный доход.

В ноябре базовый и основной капиталы существенно не изменились. В их расчет не включена чистая прибыль, заработанная в период с апреля по ноябрь текущего года, что будет сделано после проведения годового аудита. Общий капитал в ноябре увеличился на 64 млрд руб., или на 1,4%. Главный фактор роста – заработанная прибыль.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в ноябре на 177 млрд руб. главным образом за счет роста кредитного портфеля клиентов.

Капитал, млрд руб. 1 дек’19* 1 ноя’19 1 дек’19*/ 1 ноя’19 1 янв’19 1 дек’19*/1 янв’19 Базовый 3 339 3 342 -0.1% 3 178 5.1% Основной 3 339 3 342 -0.1% 3 178 5.1% Общий 4 508 4 444 1.4% 4 244 6.2% Достаточность капитала, % Базового Н1.1, мин. 4,5% 11.05% 11.13% -0.08 п.п. 11.11% -0.06 п.п. Основного Н1.2, мин. 6,0% 11.05% 11.13% -0.08 п.п. 11.11% -0.06 п.п. Общего Н1.0, мин. 8,0% 14.89% 14.76% 0.13 п.п. 14.84% 0.05 п.п. Активы с учетом риска, млрд руб. 30 279 30 102 0.6% 28 596 5.9%

* оперативные данные